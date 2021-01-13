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13.01.2021  19:34   

Запасливого любителя наркоты задержали копы

В Харьковском районе полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотиков.

Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативники совместно со следователями обнаружили в 53-летнего жителя поселка Хорошево три полимерные тубусы с веществом растительного происхождения в измельченному и высушенному состоянии, а также принадлежности для употребления наркотических средств.
 
Санкционированный обыск квартиры правонарушителя проводился в рамках открытого уголовного производства.  Мужчина объяснил, что запрещенное вещество он хранил для личного употребления без цели сбыта. 
 
Как выяснилось, в конце февраля прошлого года суд признал злоумышленника виновным в незаконное хранение наркотических веществ.
 
Сведения о событии Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишение свободы.  Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного правонарушения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, хранение, харьков
 
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