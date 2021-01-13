13.01.2021 19:34

Запасливого любителя наркоты задержали копы

В Харьковском районе полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотиков.

Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативники совместно со следователями обнаружили в 53-летнего жителя поселка Хорошево три полимерные тубусы с веществом растительного происхождения в измельченному и высушенному состоянии, а также принадлежности для употребления наркотических средств.

Санкционированный обыск квартиры правонарушителя проводился в рамках открытого уголовного производства. Мужчина объяснил, что запрещенное вещество он хранил для личного употребления без цели сбыта.

Как выяснилось, в конце февраля прошлого года суд признал злоумышленника виновным в незаконное хранение наркотических веществ.

Сведения о событии Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишение свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного правонарушения.