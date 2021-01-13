13.01.2021 18:59

В Харькове поймали закладчика

В Харькове полицейские задержали правонарушителя, который сбывал наркотические вещества через «закладки».

22-летний мужчина полгода сотрудничал с Интернет-магазином по продаже наркотических средств.

Во время обыска у него нашли орудие для изготовления закладок и синтетические наркотики.

Разоблачили гражданина в сбыте наркотических средств полицейские отдела криминальной полиции совместно со следователем отдела полиции № 2 Харьковского райуправления № 3 под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1.

Во время досудебного расследования в уголовном производстве, открытом следователем по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины работники полиции установили, что злоумышленник уже полгода сотрудничал с Интернет-магазином по продаже наркотических средств и распространял их по районам Харькова в качестве так называемых «закладок».

При себе мужчина имел около 300 граммов синтетического наркотического вещества.

В ходе обыска квартиры по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили полимерные пакеты, веса, изоленту и 5 граммов синтетического наркотика.

Также полицейские изъяли на территории города 14 закладок общим весом около 14 граммов.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.