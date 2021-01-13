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13.01.2021  18:59   

В Харькове поймали закладчика

В Харькове полицейские задержали правонарушителя, который сбывал наркотические вещества через «закладки».

22-летний мужчина полгода сотрудничал с Интернет-магазином по продаже наркотических средств.
 
Во время обыска у него нашли орудие для изготовления закладок и синтетические наркотики.
 
Разоблачили гражданина в сбыте наркотических средств полицейские отдела криминальной полиции совместно со следователем отдела полиции № 2 Харьковского райуправления № 3 под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1.
 
Во время досудебного расследования в уголовном производстве, открытом следователем по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины работники полиции установили, что злоумышленник уже полгода сотрудничал с Интернет-магазином по продаже наркотических средств и распространял их по районам Харькова в качестве так называемых «закладок».
 
При себе мужчина имел около 300 граммов синтетического наркотического вещества.
 
В ходе обыска квартиры по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили полимерные пакеты, веса, изоленту и 5 граммов синтетического наркотика.
 
Также полицейские изъяли на территории города 14 закладок общим весом около 14 граммов.
 
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, закладчик, харьков
 
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