Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В Харькове задержали россиянина за дачу взятки пограничнику
13.01.2021  16:00   

ФОТО: В Харькове задержали россиянина за дачу взятки пограничнику

За содействие в незаконной деятельности 31-летний гражданин России предлагал неправомерную выгоду работнику Государственной пограничной службы Украины в сумме 400 долларов США.

 
6 января сотрудники отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области по процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона и при участии ГВВВБ «СХІД» ГПС задержали гражданина Российской Федерации при даче взятки работнику Государственной пограничной службы Украины в сумме 400 долларов США за возможное содействие в незаконном перемещению контрабандных товаров через государственную границу Украины.
 
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
 
8 января обвинительный акт в отношении правонарушителя направлен в Дзержинский районный суд города Харькова.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  взятка, задержание, россиянин
 
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