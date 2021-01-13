13.01.2021 16:00

ФОТО: В Харькове задержали россиянина за дачу взятки пограничнику

За содействие в незаконной деятельности 31-летний гражданин России предлагал неправомерную выгоду работнику Государственной пограничной службы Украины в сумме 400 долларов США.

6 января сотрудники отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области по процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона и при участии ГВВВБ «СХІД» ГПС задержали гражданина Российской Федерации при даче взятки работнику Государственной пограничной службы Украины в сумме 400 долларов США за возможное содействие в незаконном перемещению контрабандных товаров через государственную границу Украины.

Вещественные доказательства изъяты.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

8 января обвинительный акт в отношении правонарушителя направлен в Дзержинский районный суд города Харькова.