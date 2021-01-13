ФОТО: В Харькове упал строительный кран на строительный вагончик

О происшествии сообщают пользователи соцсетей, которые опубликовали фото в одном из харьковских телеграм-каналов.
Обрушение крана произошло на улице Университетской, в районе перекрестка с улицей Кооперативной. Конструкция упала на вагончик рабочих. О пострадавших не сообщается.
"Оперативно приехал эвакуатор и «большие дяди», которые судорожно подписывают документы, что пострадавших нет. Кран уже поднимают. Скорее всего, правду мы уже не узнаём", сообщают очевидцы.
День крайностейПрислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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