Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В Харькове упал строительный кран на строительный вагончик
13.01.2021  15:36   

ФОТО: В Харькове упал строительный кран на строительный вагончик

О происшествии сообщают пользователи соцсетей, которые опубликовали фото в одном из харьковских телеграм-каналов.

Обрушение крана произошло на улице Университетской, в районе перекрестка с улицей Кооперативной. Конструкция упала на вагончик рабочих. О пострадавших не сообщается.

"Оперативно приехал эвакуатор и «большие дяди», которые судорожно подписывают документы, что пострадавших нет. Кран уже поднимают. Скорее всего, правду мы уже не узнаём", сообщают очевидцы.

Тэги:  обрушение крана, харьков
 
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