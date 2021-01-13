13.01.2021 15:36

ФОТО: В Харькове упал строительный кран на строительный вагончик

О происшествии сообщают пользователи соцсетей, которые опубликовали фото в одном из харьковских телеграм-каналов.

Обрушение крана произошло на улице Университетской, в районе перекрестка с улицей Кооперативной. Конструкция упала на вагончик рабочих. О пострадавших не сообщается.

"Оперативно приехал эвакуатор и «большие дяди», которые судорожно подписывают документы, что пострадавших нет. Кран уже поднимают. Скорее всего, правду мы уже не узнаём", сообщают очевидцы.