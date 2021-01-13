Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: Водитель авто с красивыми номерами решил выйти в троллейбус
13.01.2021  13:56   

ВИДЕО, ФОТО: Водитель авто с красивыми номерами решил выйти в троллейбус

ДТП произошло на перекрескре влиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев.

Видео и фото аварии очевидцы разместили в соцсетях.

«Водитель десятки решил не смотреть в зеркало и открыл дверь: в троллейбусе минус стекло, а в машине вывернуло дверь в обратную сторону», – написал тлеграм-канал Харьков NOW.


 

Тэги:  дтп, харьков
 
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