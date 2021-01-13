ВИДЕО, ФОТО: На выезде из Салтовки – ДТП из шести машин

Авария произошла на Журавлевском мосту.
О происшествии сообщили очевидцы.
«Джип Ниссан занесло на встречу и протаранило пять автомобилей. Пострадавших нет», – написал телеграм-канад ТруХа.
Официальная информация уточняется.
День крайностейПрислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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