ВИДЕО, ФОТО: На выезде из Салтовки – ДТП из шести машин

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Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 13 января День крайностейПрислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 14 января На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.