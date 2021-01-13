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13.01.2021  10:25   

ВИДЕО: Скорая застряла в снежном заносе под Харьковом

В Балаклейском районе спасатели помогли вытащить автомобиль скорой из кювета.

13 января в 5:18 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о том, что в селе Волобуевка Балаклейского района из-за сильного снегопада автомобиль скорой медицинской помощи попал в кювет.

Машина застряла и не могла сдвинуться с места. Вызвав спасателей, фельдшер и санитар отправились пешком к месту вызова.

Вскоре прибыло подразделение спасателе из Балаклеи. С помощью троса спасатели вытащили скорую на ровный участок дороги, далее она продолжила движение самостоятельно.

У медиков был еще один вызов в другое село, поэтому, чтобы скорая досталась туда беспрепятственно, спасатели сопровождали ее на всем пути следования.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  скорая, застряла, гсчс, харьков
 
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