ВИДЕО: В Песочине - жесткое ДТП из трех авто

Авария произошла в Песочине,недалеко от полицейского КПП.
Пользователи соцсетей сообщают что в Песочине произошло ДТП, в котором приняло участие три автомобиля: ЗАЗ Славута, Wolksvagen и Lexus.
Отмечается, что части автомобилей разбросаны по всей проезжей части. На месте работают правоохранители.
Информации о пострадавших нет.
Подробности аварии выясняются.\
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