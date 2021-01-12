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12.01.2021  14:40   

ВИДЕО: В Песочине - жесткое ДТП из трех авто

Авария произошла в Песочине,недалеко от полицейского КПП.

Пользователи соцсетей сообщают что в Песочине произошло ДТП, в котором приняло участие три автомобиля: ЗАЗ Славута, Wolksvagen и Lexus.

Отмечается, что части автомобилей разбросаны по всей проезжей части. На месте работают правоохранители.

Информации о пострадавших нет.

Подробности аварии выясняются.

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Тэги:  дтп, песочин
 
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