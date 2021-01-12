12.01.2021 11:41

В Рыбнадзоре рассказали о праздничном «улове» нарушителей

В период с 4 по 10 января 2021 года государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля зафиксировали 13 нарушений природоохранного законодательства.

Так, составлено три протокола за грубые нарушения Правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КоАП), семь - за нарушение Правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КоАП), один - за продажу запрещенных орудий лова (ч. 1 ст. 85 -1 КУоАП) и оформлено два акта обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен.



«В целом, у нарушителей изъято 6 единиц запрещенных орудий лова, из них 280 метров сетей. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 357 грн. Наложено штрафов на сумму 1700 грн», - сообщил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.



Например, 5 января на рынке «Барабашово» обнаружен мужчина, который торговал запрещенными орудиями лова, а именно: лекковыми сетками в количестве 4 шт. (280 метров) и накидками в количестве 2 шт. На мужчину составлен админпротокол по ч.1 ст 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.



6 января на Оскольском водохранилище возле с. Лесная Стенка Купянского района выявлено два случая вылова водных биоресурсов в зимовальных ямах. На виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 85 КУоАП.



В рыбоохранном патруле напомнили, что рыбалка в запрещенный период разрешена на участках для любительского рыболовства за пределами зимовальных ям и только на орудия лова, где размер крючка не должен быть больше № 10 по отечественной классификации. Нарушителей правил рыболовства могут привлечь к административной ответственности в соответствии со статьей 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях.