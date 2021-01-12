ВИДЕО, ФОТО: На Москалевке патрульный Prius снес электроопору, утром стояли трамваи

Авария произошла около половины шестого утра 12 января на перекрестке улиц Гольдберговской и Елизаветинской.
По предварительной информации водитель служебного автомобиля TOYOTA PRIUS не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, а именно электроопору.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя был составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП.
В соцсетях появилось видео утреннешо «простоя» трамваев.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
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