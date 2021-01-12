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12.01.2021  10:55   

ВИДЕО, ФОТО: На Москалевке патрульный Prius снес электроопору, утром стояли трамваи

Авария произошла около половины шестого утра 12 января на перекрестке улиц Гольдберговской и Елизаветинской.

По предварительной информации водитель служебного автомобиля TOYOTA PRIUS не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, а именно электроопору.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя был составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП.

В соцсетях появилось видео утреннешо «простоя» трамваев.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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