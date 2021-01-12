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12.01.2021  09:41   

ВИДЕО: В ДТП на Клочковской пострадал забор

Авария произошла в ночь на 12 января на ул. Клочковской, 104.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda нарушил п.10.3 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Daewoo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

От удара Daewoo срезалась в ограждение.

Травмированных в результате ДТП нет.

На водителя автомобиля Mazda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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