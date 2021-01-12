ВИДЕО: В ДТП на Клочковской пострадал забор

Авария произошла в ночь на 12 января на ул. Клочковской, 104.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda нарушил п.10.3 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Daewoo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
От удара Daewoo срезалась в ограждение.
Травмированных в результате ДТП нет.
На водителя автомобиля Mazda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
влажность:
давление:
ветер: