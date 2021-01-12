12.01.2021 09:19

ФОТО: Под Харьковом сгорела хозяйственная постройка

Пожар произошел в Купянском районе.

11 января в 13:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в хозяйственной постройке в пгт. Ковшаровка.



По прибытию пожарные установили, что горит крыша хозяйственной постройки на площади 18 кв.м.



В 14:14 спасатели локализовали возгорание и в 16:00 полностью его ликвидировали.



Причина возникновения пожара устанавливается.

\