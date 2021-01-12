Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Под Харьковом сгорела хозяйственная постройка
12.01.2021  09:19   

ФОТО: Под Харьковом сгорела хозяйственная постройка

Пожар произошел в Купянском районе.

11 января в 13:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в хозяйственной постройке в пгт. Ковшаровка.

По прибытию пожарные установили, что горит крыша хозяйственной постройки на площади 18 кв.м.

В 14:14 спасатели локализовали возгорание и в 16:00 полностью его ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается.

\

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.01 Криминал и происшествия ФОТО: На Харьковщине горела заброшенная двухэтажная дача 12.01 Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: В Харькове автовладелец спас другие авто от возгорания 11.01 Криминал и происшествия ВИДЕО: Пожар в центре Харькова – из огня вынесли 92-летнюю бабушку
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 