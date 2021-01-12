ФОТО: Под Харьковом сгорела хозяйственная постройка

Пожар произошел в Купянском районе.
11 января в 13:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в хозяйственной постройке в пгт. Ковшаровка.
По прибытию пожарные установили, что горит крыша хозяйственной постройки на площади 18 кв.м.
В 14:14 спасатели локализовали возгорание и в 16:00 полностью его ликвидировали.
Причина возникновения пожара устанавливается.
\
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
влажность:
давление:
ветер: