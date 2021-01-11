11.01.2021 19:54

Прокурорская проверка судов: выявлено множество нарушений

Областной прокуратурой проведена проверка соблюдение требований законодательства во время содержания в спецпомещениях местных общих судов обвиняемых (подсудимых) и осужденных.

Органами областной прокуратуры в декабре 2020 года проведены проверки соблюдение законности по вопросам материально-технического и медико-санитарного обеспечения спецпомещений для содержания обвиняемых (подсудимых), осужденных в местных общих судах области, и уровня обеспечения конституционных прав заключенных, Которые доставляются в суд для участия в судебных заседаниях.

Установлены неединичные факты несоответствия имеющихся в местных общих судах области спецпомещений для содержания обвиняемых (подсудимых) и осужденных требованиям национального законодательства и международных стандартов. Несоблюдение требований законодательства привело к нарушениям конституционных прав обвиняемых (подсудимых) и осужденных лиц во время их содержания в спецпомещениях местных общих судов.

Проверка в деятельности конвойных подразделений полиции, осуществляющим доставку заключенных в суда, обеспечивающих охрану и Надлежащее их содержание в вышеуказанных спецпомещениях, установлены Многочисленные нарушения требований Закона Украины «О национальную полицию» и второго законодательства.

Кроме того, выявлены нарушения, касающиеся обеспечения надлежащего технического состояния Специальных конвойных автомобилей и обязательного раздельного содержания определенных законом категорий заключенных.

По результатами проведенных проверок органами областной прокуратуры руководителям соответствующих подразделений полиции внесено 9 указанный в порядке ст. 26 Закона Украины «О прокуратуре» о устранении выявленных нарушений законодательства и привлечению виновных лиц к предусмотренное законом ответственности.