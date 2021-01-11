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11.01.2021  16:41   

ДТП: Жесткая встреча на рельсах

Об аварии сообают очевидцы.


//t.me

Как сообщает Телеграмм-канал Автомобильный Харьков, на Новожаново - ДТП.

На трамвайных рельсах возле завода Шевченко разбились легковушки.

Трамваи стоят.

Тэги:  дтп, авария на рельсах, харьков
 
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