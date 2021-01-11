11.01.2021 16:29

На Харьковщине медики вернули жизнь мужчине после клинической смерти

Благодаря эффективной работе медиков, была спасена жизнь жителя Купянского района Харьковской области. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

11.01.2021 года в 12:21 в службу «103» поступил вызов что человеку плохо с сердцем. В экстренной медпомощи нуждался 88- летний мужчина. На вызов прибыла бригада ЭМП 2301.

Во время осмотра и установки предварительного диагноза: острый инфаркт миокарда, сердце мужчины остановилось. Медики констатировали клиническую смерть и немедленно начала реанимировать пациента.

Сердечно-легочную деятельность мужчины удалось восстановить. Больного госпитализированы в лечебное учреждение.