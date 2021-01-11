Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине медики вернули жизнь мужчине после клинической смерти
11.01.2021  16:29   

На Харьковщине медики вернули жизнь мужчине после клинической смерти

Благодаря эффективной работе медиков, была спасена жизнь жителя Купянского района Харьковской области. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

 

11.01.2021 года в 12:21 в службу «103» поступил вызов что человеку плохо с сердцем. В экстренной медпомощи нуждался 88- летний мужчина. На вызов прибыла бригада ЭМП 2301.

Во время осмотра и установки предварительного диагноза: острый инфаркт миокарда, сердце мужчины остановилось. Медики констатировали клиническую смерть и немедленно начала реанимировать пациента.

Сердечно-легочную деятельность мужчины удалось восстановить. Больного госпитализированы в лечебное учреждение.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, медики, реанимация, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 Медицина Скорая привезла пациента в больницу и вывела из клинической смерти – ЦЭМПиМК 15.12 Медицина Растяжения и переломы – три сотни харьковчан пострадали от непогоды 09.12 Медицина Скорую завалили вызовами о замерзнувших людях: медики напомнили, как вести себя на морозе – ЦЭМПиМК
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 