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11.01.2021  16:11   

Копы-воришки: стражи порядка крали кабель связи

Криминальной компании из двух полицейских и двух гражданских сообщили о подозрении.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщено о подозрении полицейскому батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области, инспектору Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции и двум гражданским лицам по факту кражи, соединенной с проникновением в хранилище (ч. 3 ст. 185 УК Украины).
 
По данным следствия, в течение года патрульный полицейский, сотрудник батальона конвойной службы и двое гражданских лиц, вступив в сговор, совершали кражи магистральных кабелей связи «Укртелеком» и «Госспецсвязи» на территории г. Харькова.
 
8 января 2020 года указанные четверо мужчин проникли в хранилище магистральных линий связи, заранее заготовленным инструментом перекусили кабель и поместили его в багажник автомобиля, на котором приехали. Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины.
 
Указанным четырем лицам сообщено о подозрении. Сотруднику батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, трем другим подозреваемым — в виде ночного домашнего ареста. Прокуратура будет подавать апелляционную жалобу на решение суда и требовать избрания более суровой меры пресечения патрульному полицейскому.
 
Досудебное расследование осуществляет Территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение — Управления СБ Украины в Харьковской области, Управления внутренней безопасности в Харьковской области Департамента внутренней безопасности НП Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  кража, копы-воришки, харьков
 
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