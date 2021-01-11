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11.01.2021  13:16   

На Полтавском Шляхе сбили пешехода: полиция ищет свидетелей

Авария произошла 30 декабря 2020 года около 20:55 на улице Полтавский Шлях, 12.

Водитель автомобиля «Volkswagen Lupo» совершил наезд пешехода. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
                                                                                                                           
В настоящее время проводится досудебное расследование уголовного производства.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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