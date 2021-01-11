На Полтавском Шляхе сбили пешехода: полиция ищет свидетелей

Авария произошла 30 декабря 2020 года около 20:55 на улице Полтавский Шлях, 12.
Водитель автомобиля «Volkswagen Lupo» совершил наезд пешехода. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
В настоящее время проводится досудебное расследование уголовного производства.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.
Сегодня звезды обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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