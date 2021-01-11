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11.01.2021  12:22   

Поножовщина на площади Свободы. Правоохранители нашли злоумышленника

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 46-летний ранее не судимый харьковчанин.

 
6 января в 22:15 поравоохранителям поступило сообщение о том, что на площади Свободы происходит драка, сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Харьковской области.
 
В результате происшествия 30 и 31-летний мужчины госпитализированы в больницу с ножевыми ранениями.
 
По данному факту сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
7 января мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Тэги:  поножовщина, харьков, площадь свободы
 
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