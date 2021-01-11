11.01.2021 12:22

Поножовщина на площади Свободы. Правоохранители нашли злоумышленника

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 46-летний ранее не судимый харьковчанин.

6 января в 22:15 поравоохранителям поступило сообщение о том, что на площади Свободы происходит драка, сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Харьковской области.

В результате происшествия 30 и 31-летний мужчины госпитализированы в больницу с ножевыми ранениями.

По данному факту сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 января мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.