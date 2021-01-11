Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Пожар в центре Харькова – из огня вынесли 92-летнюю бабушку
11.01.2021  09:44   

ВИДЕО: Пожар в центре Харькова – из огня вынесли 92-летнюю бабушку

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.

11 января в 2:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по улице Сумской, 77/79.

К месту пожара прибыли два оперативных отделения на автоцистернах и 1 автолестница 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия подразделений в одной из комнат квартиры на третьем этаже горели домашние вещи. Огонь также перекинулся и на коридор. Площадь пожара составила около 15 кв.м.

Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили ее владелицу, 1928 года рождения. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой.

Женщина получила незначительные ожоги и отравление угарным газом. Сейчас она находится на лечении в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Пожар локализован в 2:45, ликвидирован в 3:35.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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