ВИДЕО: Пожар в центре Харькова – из огня вынесли 92-летнюю бабушку

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.
11 января в 2:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по улице Сумской, 77/79.
К месту пожара прибыли два оперативных отделения на автоцистернах и 1 автолестница 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия подразделений в одной из комнат квартиры на третьем этаже горели домашние вещи. Огонь также перекинулся и на коридор. Площадь пожара составила около 15 кв.м.
Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили ее владелицу, 1928 года рождения. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой.
Женщина получила незначительные ожоги и отравление угарным газом. Сейчас она находится на лечении в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.
Пожар локализован в 2:45, ликвидирован в 3:35.
Сегодня звезды обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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