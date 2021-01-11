Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Легковушка проверила забор на прочность (ФОТО)
11.01.2021  09:11   

ДТП: Легковушка проверила забор на прочность (ФОТО)

Авария произошла в ночь на 11 января на Салтовке.

О происшествии сообщили очевидцы.

По их словам, водитель бросил автомобиль на месте ДТП.

«На пр. Юбилейном, перед салтовским рынком, водитель проверил на прочность забор и сбежал с места ДТП», – написал телеграм-канал ХС.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.01 Криминал и происшествия Полицейский сбил пешехода, бросил машину и сбежал 11.01 Криминал и происшествия На Полтавском Шляхе сбили пешехода: полиция ищет свидетелей 11.01 Криминал и происшествия Скорая, ехавшая на вызов, попала в ДТП
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 