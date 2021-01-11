В кустах на Салтовке нашли труп

Полиция устанавливает обстоятельства смерти женщины в Московском районе.
В воскресенье, 10 января, в районе дома 39А по улице Гвардейцев Широнинцев найден труп. Об этом этом сообщили пользователи соцсетей.
«На Широнинцев, 39А копы достали труп из кустов. Сообщается, что человека зарезали в доме и вынесли тело в кусты. Больше инфы пока нет», – написал телеграм-канал ХС.
В пресс-службе Нацполиции сообщили уточнили, что убитая – женщина, ее личность устанавливается.
Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Информация о происшествии внесена в Единый учет Харьковского городского управления № 2.
Сегодня звезды обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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