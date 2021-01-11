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11.01.2021  09:01   

В кустах на Салтовке нашли труп

Полиция устанавливает обстоятельства смерти женщины в Московском районе.

В воскресенье, 10 января, в районе дома 39А по улице Гвардейцев Широнинцев найден труп. Об этом этом сообщили пользователи соцсетей.

«На Широнинцев, 39А копы достали труп из кустов. Сообщается, что человека зарезали в доме и вынесли тело в кусты. Больше инфы пока нет», – написал телеграм-канал ХС.

В пресс-службе Нацполиции сообщили уточнили, что убитая – женщина, ее личность устанавливается.

Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация о происшествии внесена в Единый учет Харьковского городского управления № 2.

Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
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