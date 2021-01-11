Главная Новости Криминал и происшествия Скорая, ехавшая на вызов, попала в ДТП
11.01.2021  08:48   

Скорая, ехавшая на вызов, попала в ДТП

Авария произошла вечером 10 января.

О происшествии сообщили очевидцы.

«ДТП на Французском бульваре. Таксист ударил скорую с включёнными мигалками», – написал телеграм-канал ВЕХА.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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