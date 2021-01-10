Внимание! В Харькове пропал 80-летний мужчина

Разыскивается Анатолий Булгак с проблемной памятью и больным сердцем.
В Телеграмм-канале ХХ появилось обращение за помощью в поиске пропавшего Анатолия Ивановича Булгака.
Мужчина 1940 г.р., примерно 1.85 рост, худощавого телосложения, был одет в светлую куртку ниже пояса, темная шапка ушанка, в кармане была записка с номером телефона.
Есть проблемы с памятью и больное сердце.
Ушел в 10 утра с пр. Гагарина, д.48, направлялся на ул. Валентиновская, д.27.
Большая просьба, если кому известно местонахождение данного человека, сообщить в полицию 102 или по следующим номерам, 0502795242, с, 0500510280, 0502240979, 0952052504.
Дух свободомыслия позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажность:
давление:
ветер: