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10.01.2021  19:45   

Внимание! В Харькове пропал 80-летний мужчина

Разыскивается Анатолий Булгак с проблемной памятью и больным сердцем.

В Телеграмм-канале ХХ появилось обращение за помощью в поиске пропавшего Анатолия Ивановича Булгака. 

Мужчина 1940 г.р., примерно 1.85 рост, худощавого телосложения, был одет в светлую куртку ниже пояса, темная шапка ушанка, в кармане была записка с номером телефона.

Есть проблемы с памятью и больное сердце.

Ушел в 10 утра с пр. Гагарина, д.48, направлялся на ул. Валентиновская, д.27.

Большая просьба, если кому известно местонахождение данного человека, сообщить в полицию 102 или по следующим номерам, 0502795242, с, 0500510280, 0502240979, 0952052504.

 

Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков
 
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