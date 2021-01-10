10.01.2021 19:45

Внимание! В Харькове пропал 80-летний мужчина

Разыскивается Анатолий Булгак с проблемной памятью и больным сердцем.

В Телеграмм-канале ХХ появилось обращение за помощью в поиске пропавшего Анатолия Ивановича Булгака.

Мужчина 1940 г.р., примерно 1.85 рост, худощавого телосложения, был одет в светлую куртку ниже пояса, темная шапка ушанка, в кармане была записка с номером телефона.

Есть проблемы с памятью и больное сердце.

Ушел в 10 утра с пр. Гагарина, д.48, направлялся на ул. Валентиновская, д.27.

Большая просьба, если кому известно местонахождение данного человека, сообщить в полицию 102 или по следующим номерам, 0502795242, с, 0500510280, 0502240979, 0952052504.