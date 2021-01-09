Побег на Рождество: копы поймали беглянку на проспекте

Полицейские вернули домой несовершеннолетнего жительницу Основянского района Харькова.
Есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе можете совершить немало ошибок.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
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