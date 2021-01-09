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09.01.2021  14:30   

Побег на Рождество: копы поймали беглянку на проспекте

Полицейские вернули домой несовершеннолетнего жительницу Основянского района Харькова.

Как сообщает Г Нацполиции, информация о том, что несовершеннолетняя внучка 6 января 2021 года около 18:00 ушла из дома и не вернулась, поступила полицейским от ее бабушки 8 января в 10:40.
 
Принятыми мерами оперативники около 13:00 установили местонахождение 15-летней девушки на проспекте Московском.
 
Как выяснилось, несовершеннолетняя, которую воспитывает бабушка, ранее уже оставляла дом, но всегда возвращалась.
 
Работники полиции провели беседу с несовершеннолетней.  Относительно ее бабушки будет составлен протокол по ст.  184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, найдена, харьков
 
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