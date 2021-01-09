09.01.2021 14:30

Побег на Рождество: копы поймали беглянку на проспекте

Полицейские вернули домой несовершеннолетнего жительницу Основянского района Харькова.

Как сообщает Г Нацполиции, информация о том, что несовершеннолетняя внучка 6 января 2021 года около 18:00 ушла из дома и не вернулась, поступила полицейским от ее бабушки 8 января в 10:40.

Принятыми мерами оперативники около 13:00 установили местонахождение 15-летней девушки на проспекте Московском.

Как выяснилось, несовершеннолетняя, которую воспитывает бабушка, ранее уже оставляла дом, но всегда возвращалась.

Работники полиции провели беседу с несовершеннолетней. Относительно ее бабушки будет составлен протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) кодекса Украины об административных правонарушениях.