08.01.2021 17:03

ДТП на Мерефянской шоссе: подробности от полиции

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Основянском районе Харькова.

Информация о автопроисшествии на Мерефянском шоссе поступила в полицию 7 января около 21:40.

На месте следователь предварительно установил, шо водитель автомобиля ВАЗ-2108 ехал со стороны поселка Жихарь в направлении проспекта Гагарина и допустил столкновение с иномаркой Hyundai, после чего продолжил движение.

Через несколько минут водитель ВАЗ-2108 столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101, который после удара съехал в кювет.

В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены 23-летний водитель и двое 21-летних пассажиров автомобиля ВАЗ-2101.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.