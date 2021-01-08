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08.01.2021  17:03   

ДТП на Мерефянской шоссе: подробности от полиции

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Основянском районе Харькова.

Информация о автопроисшествии на Мерефянском шоссе поступила в полицию 7 января около 21:40.

На месте следователь предварительно установил, шо водитель автомобиля ВАЗ-2108 ехал со стороны поселка Жихарь в направлении проспекта Гагарина и допустил столкновение с иномаркой Hyundai, после чего продолжил движение.

Через несколько минут водитель ВАЗ-2108 столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101, который после удара съехал в кювет.

В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены 23-летний водитель и двое 21-летних пассажиров автомобиля ВАЗ-2101.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Тэги:  дтп, харьков
 
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