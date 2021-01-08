08.01.2021 14:54

ФОТО: На Печенежском водохранилище продолжают поиски пропавшего рыбака

На данный момент силами ГСЧС и Нацполиции проводятся поиски пропавшего мужчины.

7 января в 23:30 в дежурную часть ГУ ДСНС Украины в Харьковской области поступило сообщение о том, что на Печенежском водохранилище возле с. Мартовое Харьковской области пропал человек.

По словам заявителя стало известно, что рыбаков было пятеро, четверо из которых вышли на берег.

Последнего не смогли отыскать из-за того, что было довольно темно и в некоторых местах лед был слишком тонкой.



Сейчас в поисках задействовано 3 единицы техники и 15 человек личного состава ГСЧС, а также 10 человек личного состава Нацполиции.