08.01.2021 15:52

В подвале многоэтажки горел мусор

Спасатели оперативно ликвидировали пожар в подвале жилой многоэтажки Киевского района Харькова.

7 января в 18:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в подвале жилого девятиэтажного дома по ул. Л.Сердюка, 48/2.



К месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных было установлено, что в подвальном помещении горел бытовой мусор на площади около 5 кв.м.



Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на другие помещения, а также задымления лестничной клетки и квартир многоэтажки. В 18:34 пожар был локализован, а в 18:51 полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.