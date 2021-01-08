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08.01.2021  15:52   

В подвале многоэтажки горел мусор

Спасатели оперативно ликвидировали пожар в подвале жилой многоэтажки Киевского района Харькова.

7 января в 18:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в подвале жилого девятиэтажного дома по ул. Л.Сердюка, 48/2.

К месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных было установлено, что в подвальном помещении горел бытовой мусор на площади около 5 кв.м.

Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на другие помещения, а также задымления лестничной клетки и квартир многоэтажки. В 18:34 пожар был локализован, а в 18:51 полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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