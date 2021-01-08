Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Нетрезвый пешеход попал под колеса «копейки»
08.01.2021  11:35   

ФОТО: Нетрезвый пешеход попал под колеса «копейки»

Авария произошла в ночь на 8 января на улице Героев Сталинграда, 62

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам водителя, потерпевший был в нетрезвом состоянии и шел по неосвещенной дороге.

«Водитель не заметил мужчину и на полном ходу сбил его. Тот отлетел метров на пять. Пострадавший доставлен в неотложку, его судьба не известна, но по характеру повреждения автомобиля, чувствует себя очень плохо. Когда забирала скорая, был живой...», – пишет телеграм-канал Труха.

Водитель, молодой парень, был трезв, уточняет телеграм-канал STOP нетрезвым водителям.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.01 Криминал и происшествия ДТП на Мерефянской шоссе: подробности от полиции 08.01 Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: В Харькове – тройное ДТП, мятая «копейка» вылетела в кювет 08.01 Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: На Героев Труда Lexus влетел в островок безопасности
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 