08.01.2021 11:35

ФОТО: Нетрезвый пешеход попал под колеса «копейки»

Авария произошла в ночь на 8 января на улице Героев Сталинграда, 62

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам водителя, потерпевший был в нетрезвом состоянии и шел по неосвещенной дороге.

«Водитель не заметил мужчину и на полном ходу сбил его. Тот отлетел метров на пять. Пострадавший доставлен в неотложку, его судьба не известна, но по характеру повреждения автомобиля, чувствует себя очень плохо. Когда забирала скорая, был живой...», – пишет телеграм-канал Труха.

Водитель, молодой парень, был трезв, уточняет телеграм-канал STOP нетрезвым водителям.