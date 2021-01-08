ФОТО: Нетрезвый пешеход попал под колеса «копейки»

Авария произошла в ночь на 8 января на улице Героев Сталинграда, 62
О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.
По словам водителя, потерпевший был в нетрезвом состоянии и шел по неосвещенной дороге.
«Водитель не заметил мужчину и на полном ходу сбил его. Тот отлетел метров на пять. Пострадавший доставлен в неотложку, его судьба не известна, но по характеру повреждения автомобиля, чувствует себя очень плохо. Когда забирала скорая, был живой...», – пишет телеграм-канал Труха.
Водитель, молодой парень, был трезв, уточняет телеграм-канал STOP нетрезвым водителям.
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