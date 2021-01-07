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07.01.2021  16:04   

ВИДЕО: из-за повышения тарифов в Валках перекрывали Киевскую трассу

Акция протеста состоялась 7 января в городе Валки Харьковской области на трассе «Киев Харьков - Довжанский».


// hk.npu.gov.ua

С 12.00 до 13.00 около 40 граждан ходили по пешеходному переходу с целью выражения протеста против роста тарифов.

В это время движение транспорта было временно ограничено. Пропускали только рейсовые автобусы.

Охрану общественного порядка осуществляли более 30 полицейских. Никаких нарушений общественного порядка не допущено.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отделения полиции № 1 Богодуховского районного отдела полиции.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  митинг, полиция, харьков
 
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