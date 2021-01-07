07.01.2021 16:04

ВИДЕО: из-за повышения тарифов в Валках перекрывали Киевскую трассу

Акция протеста состоялась 7 января в городе Валки Харьковской области на трассе «Киев Харьков - Довжанский».



// hk.npu.gov.ua

С 12.00 до 13.00 около 40 граждан ходили по пешеходному переходу с целью выражения протеста против роста тарифов.

В это время движение транспорта было временно ограничено. Пропускали только рейсовые автобусы.

Охрану общественного порядка осуществляли более 30 полицейских. Никаких нарушений общественного порядка не допущено.



Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отделения полиции № 1 Богодуховского районного отдела полиции.



