ВИДЕО: из-за повышения тарифов в Валках перекрывали Киевскую трассу

Акция протеста состоялась 7 января в городе Валки Харьковской области на трассе «Киев Харьков - Довжанский».
С 12.00 до 13.00 около 40 граждан ходили по пешеходному переходу с целью выражения протеста против роста тарифов.
В это время движение транспорта было временно ограничено. Пропускали только рейсовые автобусы.
Охрану общественного порядка осуществляли более 30 полицейских. Никаких нарушений общественного порядка не допущено.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отделения полиции № 1 Богодуховского районного отдела полиции.
Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами: в разговорах логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. И еще: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
7 января православные отмечают светлое Рождество Христово.
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