ВИДЕО, ФОТО: Возле универмага Харьков – жесткое тройное ДТП

Авария произошла 7 января.
О произошедшем сообщили очевидцы, разместив видео аварии в местных пабликах.
На выезде с Якира на Московский проспект, перед дрожжевым заводом, на пешеходном переходе произошло тройное ДТП.
«Сильное ДТП с пострадавшими на Тюринской. Кто виноват пока не известно. Toyota Camry на большой скорости влупил KIA и ушёл в припаркованный Fiat. От удара у KIA вырвало колесо вместе со стаканом», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.
«Куски машин по асфальту», – прокоммендировал ДТП телеграм-канал ВЕХА.
Сведений о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
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