Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: Возле универмага Харьков – жесткое тройное ДТП
07.01.2021  14:59   

ВИДЕО, ФОТО: Возле универмага Харьков – жесткое тройное ДТП

Авария произошла 7 января.

О произошедшем сообщили очевидцы, разместив видео аварии в местных пабликах.

На выезде с Якира на Московский проспект, перед дрожжевым заводом, на пешеходном переходе произошло тройное ДТП.

«Сильное ДТП с пострадавшими на Тюринской. Кто виноват пока не известно. Toyota Camry на большой скорости влупил KIA и ушёл в припаркованный Fiat. От удара у KIA вырвало колесо вместе со стаканом», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.

«Куски машин по асфальту», – прокоммендировал ДТП телеграм-канал ВЕХА.

Сведений о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.



 

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Тэги:  дтп, харьков
 
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