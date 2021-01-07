07.01.2021 14:59

ВИДЕО, ФОТО: Возле универмага Харьков – жесткое тройное ДТП

Авария произошла 7 января.

О произошедшем сообщили очевидцы, разместив видео аварии в местных пабликах.



На выезде с Якира на Московский проспект, перед дрожжевым заводом, на пешеходном переходе произошло тройное ДТП.



«Сильное ДТП с пострадавшими на Тюринской. Кто виноват пока не известно. Toyota Camry на большой скорости влупил KIA и ушёл в припаркованный Fiat. От удара у KIA вырвало колесо вместе со стаканом», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.



«Куски машин по асфальту», – прокоммендировал ДТП телеграм-канал ВЕХА.



Сведений о пострадавших нет.



Официальная информация уточняется.







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