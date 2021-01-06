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06.01.2021  17:29   

Попался на горячем: у чиновника сорвался большой куш

Чиновнику сообщили о подозрении в вымогательстве 22 000 гривен.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, досудебным расследованием установлено, что заведующий одного из секторов Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области требовал от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 22 тыс. грн.  за подготовку и беспрепятственное согласование документов по зарыбления прудов, а также непринятие мер правового реагирования в сфере использования водных биоресурсов в режиме рыбохозяйственное эксплуатации водного объекта.
 
5 января 2021 указанного должностное лицо задержано в порядке ст.  208 УПК Украины при получении последней части неправомерной выгоды в размере 5 тыс.  грн. 
 
В ходе обыска, проведенного по месту жительства чиновника, изъята часть денежных средств, которые он получил от предпринимателя в течение октября-ноября 2020 года.
 
Подозреваемому избран мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Дергачевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Главный отдел «К» Управления СБ Украины в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 
Тэги:  взятка, вымонателтсов
 
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