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06.01.2021  13:38   

Под Харькоом почтальон присваивала пенсии и пособия

На Балаклейщине полицейские разоблачили почтальона в присвоении 30 000 гривен

В течение апреля 2020 года женщина, работая почтальоном в отделении почтовой связи, получала средства, предназначенные для выплаты субсидий местным жителям, и вместо граждан расписывалась в книгах учета пенсий, социальных пособий, выдаваемых для доставки адресатам.

Следователи открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время 31-летней почтальонше сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. По санкциям статей ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков, розыск
 
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