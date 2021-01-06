ФОТО: Легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Дергачевском районе.
5 января около 15:40 в полицию поступило сообщение о том, что в пгт Подворки 21-летний водитель автомобиля «Хюндай» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «МАН» под управлением 43-летнего водителя.
В результате аварии водитель иномарки с травмами доставлен в Харьковскую областную клиническую больницу.
Информация внесена в Единый учет Дергачевского отдела полиции.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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