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06.01.2021  11:16   

Под Харьковом пожарные спасли сеновал

Спасатели более двух часов боролись с огнем.

 
Как сообщили в ГУ ГСЧС, 5 января в 22:53 спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, с. Черемушная, ул. Широкая, 71.
 
По прибытию на место пожарные установили, что на территории частного домовладения огнем охвачен сеновал на площади 40 кв.м.
 
 
В 23:56 огнеборцы локализовали пожар. Окончательная ликвидация огня состоялась в 1:37.
 
Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.
Тэги:  пожар, сеновал
 
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