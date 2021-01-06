06.01.2021 11:16

Под Харьковом пожарные спасли сеновал

Спасатели более двух часов боролись с огнем.

Как сообщили в ГУ ГСЧС, 5 января в 22:53 спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, с. Черемушная, ул. Широкая, 71.

По прибытию на место пожарные установили, что на территории частного домовладения огнем охвачен сеновал на площади 40 кв.м.

В 23:56 огнеборцы локализовали пожар. Окончательная ликвидация огня состоялась в 1:37.

Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.