06.01.2021 09:19

Подробности пожара на Чернышевской: информация спасателей

Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали пожар в двухэтажном здании.



//kh.dsns.gov.ua

5 января в 17:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании по ул. Чернышевской, 59.



К месту происшествия были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия пожарных было установлено, что в помещении на втором этаже горят мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 5 кв.м.



В 18:21 пожар был локализован, а в 20:15 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Жертв и пострадавших нет.