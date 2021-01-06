Подробности пожара на Чернышевской: информация спасателей

Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали пожар в двухэтажном здании.
5 января в 17:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании по ул. Чернышевской, 59.
К месту происшествия были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.
На момент прибытия пожарных было установлено, что в помещении на втором этаже горят мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 5 кв.м.
В 18:21 пожар был локализован, а в 20:15 полностью ликвидирован.
По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Жертв и пострадавших нет.
Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью.
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