Главная Новости Криминал и происшествия Подробности пожара на Чернышевской: информация спасателей
06.01.2021  09:19   

Подробности пожара на Чернышевской: информация спасателей

Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали пожар в двухэтажном здании.


//kh.dsns.gov.ua

5 января в 17:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании по ул. Чернышевской, 59.

К месту происшествия были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия пожарных было установлено, что в помещении на втором этаже горят мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 5 кв.м.

В 18:21 пожар был локализован, а в 20:15 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.01 Криминал и происшествия Под Харьковом пожарные спасли сеновал 05.01 Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО. Загорелось здание в центре города 05.01 Криминал и происшествия ФОТО: Спасатели рассказали, как тушили внедорожник на Журавлевском спуске
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 