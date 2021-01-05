05.01.2021 16:49

ФОТО. Внимание! В Харькове пропал мужчина-иностранец

Полицией разыскивается гражданин Турции Батмаз Ахмед.

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудниками Новобаварского райотдела разыскивается гражданин Турции Батмаз Ахмед, 1982 года рождения, живший в Харькове.

Мужчина 4 января 2021 года около 9:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 175, спортивного телосложения, волосы темные вьющиеся, глаза карие.

Мужчина имеет на левом плече татуировку в виде волка. Хромает на левую ногу.

Был одет в зеленую куртку и зеленые штаны, шапку серого цвета.

Уважаемые граждане!

Если вам известна любая информация о местонахождения Батмаза Ахмеда, просим сообщить в Новобаварского отдела полиции по телефонам (057) 370-21-25, 370-41-30, 102 или другим удобными для вас способом.