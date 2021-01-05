ВИДЕО: В Харькове жестко наказали автовора-неудачника

Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей.
Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на парковке кладбища №3 на улице Академика Павлова.
Злоумышленник с сообщниками подъехал на стоянку и направился к белому джипу, где начал дергать за ручки автомобиля. Рядом проезжал другой автомобиль, хозяин которого заметил неладное и привлек внимание хозяина джипа и его собеседников.
Как только неудавшийся вор был задержан очевидцем, автомобиль с сообщником оперативно скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.
Был ли вызван наряд правоохранителей - неизвестно, но на кадрах видно, что злоумышленника наказал сам хозяин белого авто. Судьба "автовора" ныне неизвестна.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
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