05.01.2021 14:48

ВИДЕО: В Харькове жестко наказали автовора-неудачника

Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на парковке кладбища №3 на улице Академика Павлова.

Злоумышленник с сообщниками подъехал на стоянку и направился к белому джипу, где начал дергать за ручки автомобиля. Рядом проезжал другой автомобиль, хозяин которого заметил неладное и привлек внимание хозяина джипа и его собеседников.

Как только неудавшийся вор был задержан очевидцем, автомобиль с сообщником оперативно скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Был ли вызван наряд правоохранителей - неизвестно, но на кадрах видно, что злоумышленника наказал сам хозяин белого авто. Судьба "автовора" ныне неизвестна.