Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: В Харькове жестко наказали автовора-неудачника
05.01.2021  14:48   

ВИДЕО: В Харькове жестко наказали автовора-неудачника

Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на парковке кладбища №3 на улице Академика Павлова.

Злоумышленник с сообщниками подъехал на стоянку и направился к белому джипу, где начал дергать за ручки автомобиля. Рядом проезжал другой автомобиль, хозяин которого заметил неладное и привлек внимание хозяина джипа и его собеседников. 

Как только неудавшийся вор был задержан очевидцем, автомобиль с сообщником оперативно скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. 

Был ли вызван наряд правоохранителей - неизвестно, но на кадрах видно, что злоумышленника наказал сам хозяин белого авто. Судьба "автовора" ныне неизвестна.

Тэги:  автовор, харьков, наказали
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.10 Криминал и происшествия Автомобильных воров-иностранцев поймали через несколько часов (Нацполиция) 10.08 Криминал и происшествия На Харьковщине полиция разоблачила серийного вора транспортных средств (ФОТО) 22.07 Криминал и происшествия Автоворов, специализирующихся на ВАЗах, задержали в Богодухове (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 