Коронавирус: на Харьковщине выявили новых нарушителей карантина

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общеобразовательных учреждений, общепита, транспорта и прочих объектов на соблюдение карантинных требований.
Так, за предыдущую неделю осуществлено 523 проверки, во время которых выявены нарушения:
– заведения общественного питания – на 7 объектах;
– объекты продовольственной торговли – на 85 объектах;
– объекты непродовольственной торговли – на 40 объектах;
– агропродовольственные рынки – на 6 объектах;
– парикмахерские, салоны красоты – на 9 объектах
– другие объекты (аптеки, ТРЦ, развлекательные заведения, объекты водоснабжения и т.д.) – на 5 объектах.
По результаатам проверок выданы предписания и предложения, оформлены протоколы, в отдельных случаях проинформированы органы местной власти и правоохранительные органы.
С целью устранения нарушений, за предыдущую неделю, вынесено 19 постановлений о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
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