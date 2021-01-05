05.01.2021 13:36

Коронавирус: на Харьковщине выявили новых нарушителей карантина

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общеобразовательных учреждений, общепита, транспорта и прочих объектов на соблюдение карантинных требований.

Так, за предыдущую неделю осуществлено 523 проверки, во время которых выявены нарушения:



– заведения общественного питания – на 7 объектах;



– объекты продовольственной торговли – на 85 объектах;



– объекты непродовольственной торговли – на 40 объектах;



– агропродовольственные рынки – на 6 объектах;



– парикмахерские, салоны красоты – на 9 объектах

– другие объекты (аптеки, ТРЦ, развлекательные заведения, объекты водоснабжения и т.д.) – на 5 объектах.

По результаатам проверок выданы предписания и предложения, оформлены протоколы, в отдельных случаях проинформированы органы местной власти и правоохранительные органы.



С целью устранения нарушений, за предыдущую неделю, вынесено 19 постановлений о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий.