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05.01.2021  13:36   

Коронавирус: на Харьковщине выявили новых нарушителей карантина

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общеобразовательных учреждений, общепита, транспорта и прочих объектов на соблюдение карантинных требований.

Так, за предыдущую неделю осуществлено 523 проверки, во время которых выявены нарушения:

– заведения общественного питания – на 7 объектах;

– объекты продовольственной торговли – на 85 объектах;

– объекты непродовольственной торговли – на 40 объектах;

– агропродовольственные рынки – на 6 объектах;

– парикмахерские, салоны красоты – на 9 объектах

– другие объекты (аптеки, ТРЦ, развлекательные заведения, объекты водоснабжения и т.д.) – на 5 объектах.

По результаатам проверок выданы предписания и предложения, оформлены протоколы, в отдельных случаях проинформированы органы местной власти и правоохранительные органы.

С целью устранения нарушений, за предыдущую неделю, вынесено 19 постановлений о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  коронавирус, карантин, нарушение, госпродпотребслужба, харьков
 
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