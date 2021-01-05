05.01.2021 12:38

Полиция распределила дежурства на Рождество

Полицейские Харьковщины готовы к обеспечению правопорядка во время празднования Рождества.

Богослужения по случаю православного праздника - Рождества Христова – пройдут 6 и 7 января в 250 православных храмах.



Планируется, что участие в мероприятиях примут около 4 тысяч граждан. Для охраны порядка будут задействованы около 500 сотрудников полиции.



С целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения религиозных массовых мероприятий создана необходимое количество следственно-оперативных групп и патрульных нарядов.



Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, придерживаться действующего законодательства и карантина.