Полиция распределила дежурства на Рождество

Полицейские Харьковщины готовы к обеспечению правопорядка во время празднования Рождества.
Богослужения по случаю православного праздника - Рождества Христова – пройдут 6 и 7 января в 250 православных храмах.
Планируется, что участие в мероприятиях примут около 4 тысяч граждан. Для охраны порядка будут задействованы около 500 сотрудников полиции.
С целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения религиозных массовых мероприятий создана необходимое количество следственно-оперативных групп и патрульных нарядов.
Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, придерживаться действующего законодательства и карантина.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
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