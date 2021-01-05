ФОТО: Спасатели рассказали, как тушили внедорожник на Журавлевском спуске

Киевский район: спасатели ликвидировали пожар в автомобиле, который загорелся в результате ДТП.
4 января в 18:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Toyota RAV 4», 2017 выпуска, который загорелся в результате дорожно-транспортного происшествия.
ЧП произошло на Журавлевском спуске. Автомобиль слетел со скользкого участка проезжей части, ударился в отбойник, вылетел на трамвайные пути и загорелся.
К месту вызова прибыл дежурный караул 9-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент их прибытия огнем полностью был охвачен моторный отсек Toyota на площади около 2 кв
В 18:53 пожар локализован, а в 19:09 полностью ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
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