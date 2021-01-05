Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Спасатели рассказали, как тушили внедорожник на Журавлевском спуске
05.01.2021  11:34   

ФОТО: Спасатели рассказали, как тушили внедорожник на Журавлевском спуске

Киевский район: спасатели ликвидировали пожар в автомобиле, который загорелся в результате ДТП.

4 января в 18:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Toyota RAV 4», 2017 выпуска, который загорелся в результате дорожно-транспортного происшествия.

ЧП произошло на Журавлевском спуске. Автомобиль слетел со скользкого участка проезжей части, ударился в отбойник, вылетел на трамвайные пути и загорелся.

К месту вызова прибыл дежурный караул 9-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент их прибытия огнем полностью был охвачен моторный отсек Toyota на площади около 2 кв

В 18:53 пожар локализован, а в 19:09 полностью ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, пожар, харьков
 
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