05.01.2021 09:48

Неосторожность при курении стоила женщине жизни

В Балаклейском районе в результате пожара погибла 48-летняя женщина.

5 января в 5:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме села Протопоповка.



К месту происшествия были направлены пожарных местной пожарной команды из поселка Петровское. Им на помощь также направили дежурное подразделение 42-й пожарно-спасательной части ГСЧС из Балаклеи на автоцистерне в составе 5 спасателей.

На момент прибытия спасателей пламя охватило домашние вещи в одной из комнат жилого дома на площади 16 кв.м.

При обследовании дома в одной из комнат спасатели обнаружили тело хозяйки дома, 1972 года рождения. По предварительной информации она получила смертельное отравление угарным газом.

Ее муж, к счастью, смог самостоятельно вовремя покинуть задымленный помещения.



В 5:40 пожар локализован, в 06:20 полностью ликвидирован.



По предварительным данным причиной пожара стала собственная неосторожность погибшей при курении.