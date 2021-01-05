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05.01.2021  09:48   

Неосторожность при курении стоила женщине жизни

В Балаклейском районе в результате пожара погибла 48-летняя женщина.

5 января в 5:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме села Протопоповка.

К месту происшествия были направлены пожарных местной пожарной команды из поселка Петровское. Им на помощь также направили дежурное подразделение 42-й пожарно-спасательной части ГСЧС из Балаклеи на автоцистерне в составе 5 спасателей.

На момент прибытия спасателей пламя охватило домашние вещи в одной из комнат жилого дома на площади 16 кв.м.

При обследовании дома в одной из комнат спасатели обнаружили тело хозяйки дома, 1972 года рождения. По предварительной информации она получила смертельное отравление угарным газом.

Ее муж, к счастью, смог самостоятельно вовремя покинуть задымленный помещения.

В 5:40 пожар локализован, в 06:20 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной пожара стала собственная неосторожность погибшей при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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