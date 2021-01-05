Неосторожность при курении стоила женщине жизни

В Балаклейском районе в результате пожара погибла 48-летняя женщина.
5 января в 5:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме села Протопоповка.
К месту происшествия были направлены пожарных местной пожарной команды из поселка Петровское. Им на помощь также направили дежурное подразделение 42-й пожарно-спасательной части ГСЧС из Балаклеи на автоцистерне в составе 5 спасателей.
На момент прибытия спасателей пламя охватило домашние вещи в одной из комнат жилого дома на площади 16 кв.м.
При обследовании дома в одной из комнат спасатели обнаружили тело хозяйки дома, 1972 года рождения. По предварительной информации она получила смертельное отравление угарным газом.
Ее муж, к счастью, смог самостоятельно вовремя покинуть задымленный помещения.
В 5:40 пожар локализован, в 06:20 полностью ликвидирован.
По предварительным данным причиной пожара стала собственная неосторожность погибшей при курении.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
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