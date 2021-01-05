ФОТО: Не следил за печкой – остался без кухни: пожар под Харьковом

В Дергачевском районе несоблюдение правил безопасности при эксплуатации печи привело к пожару.
4 января в 19:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в пер. Вознесенском, 14 в селе Русская Лозовая Дергачевского района. Возгорание возникло в летней кухне.
К месту происшествия прибыл пожарно-спасательных подразделения по Харькова в составе 2-х отделений на автоцистернах. На тот момент огонь успел распространиться на площадь в 3 кв.м.
Спасатели немедленно подали пожарный ствол на его тушение, и уже в 20:23 пожар был локализован. В 20:44 огонь окончательно ликвидировали. Пострадавших нет.
По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
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