05.01.2021 09:01

ФОТО: Не следил за печкой – остался без кухни: пожар под Харьковом

В Дергачевском районе несоблюдение правил безопасности при эксплуатации печи привело к пожару.

4 января в 19:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в пер. Вознесенском, 14 в селе Русская Лозовая Дергачевского района. Возгорание возникло в летней кухне.



К месту происшествия прибыл пожарно-спасательных подразделения по Харькова в составе 2-х отделений на автоцистернах. На тот момент огонь успел распространиться на площадь в 3 кв.м.

Спасатели немедленно подали пожарный ствол на его тушение, и уже в 20:23 пожар был локализован. В 20:44 огонь окончательно ликвидировали. Пострадавших нет.



По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.