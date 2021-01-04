Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО. Людное место накрыл дым: вспыхнул грузовик
04.01.2021  18:32   

ВИДЕО. Людное место накрыл дым: вспыхнул грузовик

О ЧП сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Одесской - ЧП.

Здесь внезапно загорелся КАМАЗ.

Подробностей о причинах и пострадавших от пожара нет.

 

Тэги:  пожар, загорелся грузовик, харьков
 
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