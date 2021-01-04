Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: На Салтовке разбились легковушки
04.01.2021  15:41   

ДТП: На Салтовке разбились легковушки

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информируют соцсети, на Гвардейцев-Широнинцев - жесткое ДТП.

Здесь, не оделив дорогу столкнулись легковушки.

По предварительной информации пострадавших нет.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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