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04.01.2021  13:10   

В Купянске спасатели не дали умереть пожилой женщине

Купянские спасатели взломали дверь в квартиру, где находилась женщина, у которой был инсульт.

 
Как сообщили в ГУ ГСЧС, 4 января в 10:24 на номер «101» поступило сообщение о том, что в Купянске в пятиэтажном жилом доме пожилая женщина 1931 г.р, не в состоянии самостоятельно открыть дверь. Как выяснилось, у пожилой женщины случился приступ инсульта.
 
 
К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части г. Купянска.
 
В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и своевременно передали летнюю женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, купянск, женщина, инсульт
 
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