Браконьер с Печенежского водохранилища предпочел остаться неизвестным

На Печенежском водохранилище обнаружены запрещенные орудия лова с 17 кг рыбы.
Грубое нарушение правил рыболовства инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля выявили 29 декабря.
В ходе рейдового патрулирования на Печенежском водохранилище неподалеку Кулаковского заказника были обнаружены запрещенные орудия лова водных биоресурсов, а именно лесковые сетки в количестве 5 штук.
В сетях находилась такая рыба: плотва - 52 экз., лещ - 34 экз., плоскирка - 12 экз., окунь - 4 экз. и серебряный карась - 1 экз. Общий вес улова составил 17 кг.
Владельца запрещенных орудий лова установить не удалось. Составлен акт об обнаружении имущества, владелец которого не установлен.
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