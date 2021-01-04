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04.01.2021  11:10   

Браконьер с Печенежского водохранилища предпочел остаться неизвестным

На Печенежском водохранилище обнаружены запрещенные орудия лова с 17 кг рыбы.

Грубое нарушение правил рыболовства инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля выявили 29 декабря.

В ходе рейдового патрулирования на Печенежском водохранилище неподалеку Кулаковского заказника были обнаружены запрещенные орудия лова водных биоресурсов, а именно лесковые сетки в количестве 5 штук.

В сетях находилась такая рыба: плотва - 52 экз., лещ - 34 экз., плоскирка - 12 экз., окунь - 4 экз. и серебряный карась - 1 экз. Общий вес улова составил 17 кг.

Владельца запрещенных орудий лова установить не удалось. Составлен акт об обнаружении имущества, владелец которого не установлен.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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