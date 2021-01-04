04.01.2021 10:30

Спасатели рассказали, как прошли новогодние выходные

За выходные дни и новогодние праздники, с 31 декабря 2020-го по 4 января 2021 года, подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 100 раз выезжали по сигналу тревога на ликвидацию пожаров и чрезвычайных происшествий.

Из них 43 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 21 выезд для помощи населению и водителям транспортных средств, 36 - другие выезды.



Во время ликвидации пожаров были обнаружены тела двух погибших, еще три человека погибли при чрезвычайных ситуациях, а также один человек – на водных объектах.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ГСЧС были спасены и эвакуированы два человека на пожарах.