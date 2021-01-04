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04.01.2021  09:36   

ДТП на Окружной: тело погибшего вырезали из салона спасатели

Сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия ДТП, которое произошло на Окружной дороге.

3 января в 18:50 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке Окружной дороги города Харькова и дороги Циркуны-Харьков.

Там столкнулись два автомобиля: грузовой DAF с полуприцепом и легковой Renault Logan. В результате ДТП погиб водитель легковой машины, мужчина 1997 г.р. Водитель грузовика не пострадал.

К проведению аварийно-спасательных работ было привлечено отделение спасателей на специальной аварийно-спасательной машине. Спасатели отключили клеммы аккумулятора, перекрыли вентиль газового баллона, а также с помощью специального инструмента разрезали кузов изуродованного легковушки и достали тело погибшего мужчины.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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