Автоледи на крыше: дело о ДТП рассмотрел суд

Решение суда: административный штраф в 340 грн и уплата судебных издержек.
Такое решение по делу о ДТП принял Киевский районный суд., говорится в материалах Единого реестра судебных решений.
Напомним, авария произошла 20 октября прошлого года на улице Шевченко. Автомобиль Kia Sorento и упал в реку Харьков.
На заседании суда участница аварии не явилась.
Протокол на владелицу машины составили по ст. 124 Кодекса об административных правонарушениях.
По материалам дела, девушка «не учла дорожную обстановку и совершила наезд на препятствие, а именно забор-ограждение».
Суд вынес постановление: 340 грн штрафа и 420 гривен судебного сбора.
Решение вступит в силу после того как истечет 10 дней на обжалование.
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