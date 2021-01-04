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04.01.2021  08:15   

Автоледи на крыше: дело о ДТП рассмотрел суд

Решение суда: административный штраф в 340 грн и уплата судебных издержек.

Такое решение по делу о ДТП принял Киевский районный суд., говорится в материалах Единого реестра судебных решений.

Напомним, авария произошла 20 октября прошлого года на улице Шевченко. Автомобиль Kia Sorento и упал в реку Харьков.

На заседании суда участница аварии не явилась.

Протокол на владелицу машины составили по ст. 124 Кодекса об административных правонарушениях.

По материалам дела, девушка «не учла дорожную обстановку и совершила наезд на препятствие, а именно забор-ограждение».

Суд вынес постановление: 340 грн штрафа и 420 гривен судебного сбора.

Решение вступит в силу после того как истечет 10 дней на обжалование.

Тэги:  дтп, харьков
 
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