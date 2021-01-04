04.01.2021 08:15

Автоледи на крыше: дело о ДТП рассмотрел суд

Решение суда: административный штраф в 340 грн и уплата судебных издержек.

Такое решение по делу о ДТП принял Киевский районный суд., говорится в материалах Единого реестра судебных решений.

Напомним, авария произошла 20 октября прошлого года на улице Шевченко. Автомобиль Kia Sorento и упал в реку Харьков.

На заседании суда участница аварии не явилась.

Протокол на владелицу машины составили по ст. 124 Кодекса об административных правонарушениях.



По материалам дела, девушка «не учла дорожную обстановку и совершила наезд на препятствие, а именно забор-ограждение».



Суд вынес постановление: 340 грн штрафа и 420 гривен судебного сбора.



Решение вступит в силу после того как истечет 10 дней на обжалование.