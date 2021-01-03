03.01.2021 17:44

ФОТО: Пожилая женщина не пережила пожар в своей квартире

В Купянске в результате пожара погибла 81-летняя женщина.

3 января в 5:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в жилом четырехэтажном доме на улице Мира, 34 в городе Купянске.



На момент прибытия пожарных в квартире на первом этаже горела комната и коридор на площади около 20 кв.м.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на лестничной клетке на уровне четвертого этажа найдено сознания хозяйку горящей квартиры, 1939 года рождения. Ее состояние было критическое.

Пожарные немедленно вынесли женщину на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. К сожалению медики спасти ее не смогли.



Вероятно, погибшая пыталась найти спасение от пожара и дыма, двигаясь по лестнице вверх.



В 6:25 пожар локализован, а в 07:55 полностью ликвидирован.



Причина возникновения пожара выясняется.